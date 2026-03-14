O Inter empatou na receção à Atalanta por 1-1, em jogo a contar para a 29.ª jornada da liga italiana, e pode ver, em caso de vitória do Milan, a equipa de Rafael Leão aproximar-se da liderança.

Com Lautaro Martínez ainda de fora das opções por lesão, os comandados de Chivu chegaram à vantagem através de Francesco Pio Esposito (26m). O avançado de 20 anos tem estado em bom plano e apontou o nono golo da temporada.

No segundo tempo, a Atalanta procurava evitar a derrota e, sobretudo, dar uma resposta à pesada goleada sofrida no jogo anterior frente ao Bayern de Munique por 6-1, a contar para os «oitavos» da Liga dos Campeões. Aos 83 minutos, Nikola Krstović restabeleceu o empate na partida e garantiu um ponto para a formação visitante.

Com este resultado, o Inter continua na liderança com 68 pontos, mas pode ver, caso o AC Milan vença o seu jogo desta jornada, a vantagem no topo da tabela ser reduzida. A Atalanta, por sua vez, é sétimo classificado com 47 pontos.