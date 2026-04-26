O Inter escorregou na visita ao reduto do Torino (2-2), num jogo a contar para a 34.ª jornada da Liga italiana. Com este empate, as contas do título podem estar, assim, relançadas.

A formação visitante até foi quem abriu o marcador. Marcus Thuram, internacional francês, fez o primeiro do encontro na passagem do minuto 23. Já no segundo tempo, Yann Bisseck, internacional alemão, dilatou a vantagem dos nerazzurri aos 61 minutos.

A resposta da equipa da casa surgiu logo de seguida. Giovanni Simeone, argentino ex-Nápoles, reduziu a desvantagem do Torino (70m). Nove minutos depois chegou o golo do empate.

Nikola Vlasic, internacional croata, voltou a colocar tudo igual através de uma grande penalidade (79m).

Com este resultado (2-2), o Inter relança as contas do título – mantém-se em primeiro com 79 pontos – a dez do Nápoles. Faltam, ainda, quatro jornadas por jogar – 12 pontos por disputar.

Já o Torino assume a 13.ª posição com 41 pontos.

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