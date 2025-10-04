O Inter goleou e vai dormir este sábado como líder da Liga italiana. Na receção à Cremonese, recém promovida, os «Nerazzurri» saíram vitoriosos por 4-1.

O capitão Lautaro Martínez mostrou o caminho da goleada e fez o primeiro da partida logo aos seis minutos. Ange-Yoan Bonny fez o segundo ainda antes do intervalo (38m). Federico Dimarco (55m) e Nicolò Barella (57m) fixaram o resultado no 4-0.

A resposta da Cremonese surgiu já nos minutos finais da partida, com o golo de Federico Bonazzoli aos 87 minutos. Com este triunfo (4-1), o Inter soma 12 pontos e é líder à condição. A Cremones, por sua vez, perde pela primeira vez na Liga e está na oitava posição, com nove pontos.

A Lazio, que contou com Nuno Tavares de início, empatou num encontro que contou com seis (!) golos. A equipa da capital recebeu o Torino com o resultado a fixar-se no 3-3.

Giovanni Simeone abriu o marcador aos 18 minutos para o Torino. A Lazio respondeu seis minutos depois com o golo de Matteo Cancellieri, que viria a bisar ainda antes do intervalo (40m) para operar a reviravolta.

Che Adams saltou do banco do Torino aos 70 minutos e precisou de apenas três minutos para restabelecer o empate. Saúl Coco, já em tempo de compensação, fez o golo que voltaria a dar a vantagem ao Torino.

O jogo prolongou-se e houve ainda tempo para outro golo, aos 90+13m. Danilo Cataldi, através de uma grande penalidade, fez o golo que deu um ponto à Lazio.

Com este resultado, a Lazio é décima com sete pontos. O Torino, por sua vez, está em 16.º com cinco pontos.

Outro resultado:

Parma 0-1 Lecce

