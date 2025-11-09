O Inter Milão perdeu a liderança da Liga Italiana, mas foi apenas por umas horas. No fim da jornada, segura o primeiro lugar com um triunfo tranquilo (2-0) sobre a Lazio, em casa.

A Roma, que umas horas antes tinha vencido a Udinese também por 2-0, ainda se sentou sozinha no trono por umas horas, mas sabia que seria sempre à condição.

No Olímpico de Roma, Pellegrini abriu o marcador aos 42 minutos, de grande penalidade, antes de Celik fazer o 2-0 final, aos 61 minutos, após assistência de Mancini.

Nessa altura, a formação da capital ficou com três pontos de vantagem sobre o Inter Milão, que pouco depois foram anulados. Na receção à Lazio, que não contou com Nuno Tavares por lesão, os milaneses venceram por 2-0, com golos de Lautaro Martínez, logo aos três minutos, e Bonny, na segunda parte.

Com estes resultados, Inter Milão e Roma continuam a partilhar o primeiro lugar com 24 pontos, agora dois pontos acima do Milan, que no sábado empatou (2-2) em Parma.