O Inter Milão foi surpreendido, em pleno Giuseppe Meazza, pela Udinese, que ali venceu, na segunda jornada da Serie A, por 2-1 com direito a reviravolta.

Denzel Dumfries esteve no melhor e no pior nos Nerazzurri, uma vez que apontou o 1-0, aos 17m, e cometeu o penálti que resultou no empate, convertido por Keinan Davis, perto da meia hora.

Ainda antes do intervalo, a formação de Udine virou o marcador do avesso com um grande golo de Arthur Atta.

O Inter procurou responder no segundo tempo, mas não evitou a derrota, tendo visto um golo ser anulado a Dimarco (56m) por fora de jogo de Marcus Thuram, que assistiu o ala italiano para o remate.

Em grande esteve a Lazio, que goleou o Verona por 4-0. Nuno Tavares foi titular nos romanos, que ao intervalo já venciam por três golos de diferença. Taty Castellanos marcou o terceiro e assistiu para os primeiros dois. No lance do 2-0, o argentino ofereceu o golo a Zaccagni com um passe de letra.

Pelo meio, Antoine Bernède rematou ao poste da baliza da Lazio, que fechou o resultado já perto do minuto 90, por Boulaye Dia.