O Inter de Milão esteve a perder por 3-1, mas recuperou na segunda parte e terminou a 38.ª e última jornada da Liga italiana com um empate a três golos, na visita ao Bolonha.

Já campeã italiana, a equipa de Cristian Chivu adiantou-se aos 22 minutos, com um golo de livre direto de Federico Dimarco, eleito MVP do campeonato italiano.

Apenas três minutos depois, Federico Bernardeschi apontou o golo da igualdade e, já em cima do intervalo, Tommaso Pobega (42m) completou a reviravolta.

Logo a abrir a segunda parte, um autogolo de Piotr Zielinski (48m) aumentou a vantagem da equipa da casa, que contou com João Mário como suplente não-utilizado.

Sem perder há mais de dois meses, o Inter ainda foi a tempo de empatar a partida, graças aos golos de Pio Esposito e Andy Diouf, aos 64 e 86 minutos, respetivamente.

Com esta vitória, o Inter fecha o campeonato italiano na primeira posição, com 87 pontos, mais 14 do que o Nápoles, segundo classificado, que ainda joga no domingo. Já o Bolonha, vai terminar em oitavo, com 56 pontos, ficando à porta das competições europeias.