O Inter Milão foi ao reduto da Udinese vencer por 1-0. A equipa orientada por Cristian Chivu soma a segunda vitória consecutiva e mantém-se na liderança da liga italiana. Lautaro Martínez marcou o único golo da partida.

A precisar de vencer para manter a distância pontual para o Milan, o Inter Milão foi ao terreno da Udinese que, em sete jogos, somava apenas duas vitórias. Num jogo difícil de desamarrar, Lautaro Martínez, que não marcava há três jogos, fez o primeiro golo da partida e colocou o Inter em vantagem. Os ‘Nerazzurri’ conseguiram impor o seu ritmo e, na primeira parte, tiveram 73 por cento de posse de bola e apontaram nove remates à baliza defendida pelo nigeriano Koye.

Reveja o golo do avançado argentino:

Na segunda parte, a Udinese tentou restabelecer a igualdade no marcador, mas sem sucesso. O Inter soma o segundo triunfo consecutivo e nas últimas seis partidas venceu cinco jogos.

A equipa comandada por Cristian Chivu reforça a liderança da liga italiana com 49 pontos e soma, à condição, mais seis pontos que o AC Milan que recebe, este domingo, o Lecce do português Tiago Gabriel.