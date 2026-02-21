O Inter foi ao reduto do Lecce vencer por 2-0 e segue na liderança do campeonato italiano. Depois do desaire para a Liga dos Campeões diante do Bodo/Glimt, a formação orientada por Cristian Chivu regressou às vitórias.

A primeira parte do encontro, embora sem golos, ficou marcada por um domínio total por parte do Inter. A formação visitante, apesar dos 14 remates, não foi capaz de desbloquear o nulo do marcador.

Nos segundo tempo, foi preciso esperar pelos 75 minutos para Mkhitaryan fazer o primeiro da partida. O médio de 37 anos fez o segundo golo da temporada. Aos 82 minutos o central Akanji fechou as contas em 2-0, carimbando a vitória para os «nerazzuri».

Com este resultado, o Inter mantém-se na liderança com 64 pontos. Por sua vez, o Lecce ocupa a 17.ª posição com 24 pontos.