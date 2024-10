No Clássico da oitava jornada da Serie A, o Inter foi à capital italiana derrotar a Roma por 1-0.



O campeão italiano enfrentou várias contrariedades, sobretudo na primeira parte ao perder Çalhanoglu e Acerbi por lesão.



No entanto, o conjunto de Inzaghi acabou por ser superior aos giallorossi e colocou-se em vantagem à hora de jogo com um golo de Lautaro Martínez. O internacional argentino aproveitou um corte imperfeito da defesa romana e fuzilou o ex-Benfica Svilar.



Com este triunfo o Inter de Milão, que teve o ex-FC Porto Taremi no banco, isolou-se no segundo lugar da Serie A com 17 pontos, menos dois que o líder Nápoles. Por sua vez, a Roma é 10.ª com dez pontos.