O Inter de Milão terminou a Serie A com uma vitória em casa do Torino (1-0).



Com várias poupanças no onze inicial, em virtude da final da Liga dos Campeões frente ao City, os nerazzurri chegaram ao golo do triunfo na primeira parte. O internacional croata, Marcelo Brozovic, marcou o golo (e que golo) solitário da partida após uma assistência do belga Romelu Lukaku, aos 37 minutos.



Com esta vitória, o Inter subiu à condição ao segundo lugar e fica à espera do que a Lazio vai fazer esta noite na visita ao terreno do Empoli. Por sua vez, o Torino é 9.º classificado, mas ainda pode ser ultrapassado por Monza e Bolonha.



No próximo dia 10 de junho, o Inter de Milão vai disputar a final da Champions contra o Manchester City, em Istambul.



Classificação da Serie A