O líder Inter voltou a vencer para a Liga italiana. Na receção ao Cagliari, de Zé Pedro, os nerazzurri não deixaram dúvidas e venceram (3-0) para darem continuidade à sequência de triunfos.

O português Zé Pedro, defesa ex-FC Porto, foi titular do lado da equipa visitante. Os golos surgiram todos no segundo tempo. Num espaço de quatro minutos o Inter fez dois golos, mudando o rumo do encontro.

Marcus Thuram, internacional francês, abriu as contas do encontro. Pouco depois foi a vez do capitão Nicoló Barella fazer o gosto ao pé (56m). Já em tempo de compensação, Piotr Zielinski, que saltou do banco, estabeleceu o 3-0 final (90+2m).

Com este triunfo (3-0), o Inter segue líder isolado com 78 pontos – a 12 do segundo Nápoles, que ainda não jogou na presente jornada. O Cagliari, por sua vez, é 16.º com 33 pontos – seis acima dos lugares de descida.

No outro jogo do dia, o Como perdeu na visita ao Sassuolo (2-1). A equipa da casa aos 44 minutos vencia com os golos de Cristian Volpato (42m) e M’Bala Nzola (44m).

Ainda antes do intervalo, Nico Paz reduziu a desvantagem do Como (45+1m). Não houve mais golos no encontro até ao apito final.

Com esta derrota (2-1), o Como mantém-se em quinto lugar com 58 pontos – a um do sexto Roma, que ainda não jogou na jornada. O Sassuolo, por sua vez, é nono com 45 pontos.

Confira os jogos e a classificação da Liga italiana.