Depois da derrota em Roma no fim de semana, a Juventus «vingou-se» e bateu a Lazio por 2-0, em Turim, na primeira mão das meias-finais da Taça de Itália.



A primeira parte não teve, de resto, muitas situações para marcar. O árbitro ainda apitou penálti por falta de Vecino sobre um adversário na área, aos 14 minutos, mas alterou a decisão após recurso ao VAR.



O encontro animou no segundo tempo muito por obra e mérito da Vecchia Signora. Aos 50 minutos, Chiesa escapou à defensiva contrária e perante Christos Mandas fez o 1-0. O conjunto «laziale» sentiu o golo sofrido e sofreu volvidos 14 minutos com Vlahovic a rematar cruzado após passe de McKennie.



Este triunfo confortável deixa a Juventus com pé e meio na final da Taça de Itália. Esta quarta-feira, joga-se a primeira mão da outra meia-final, com a Atalanta a visitar o terreno da Fiorentina.