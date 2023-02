A Juventus continua em recuperação na tabela classificativa da Serie A depois de ter perdido pontos por decisão administrativa. A Vecchia Signora somou o terceiro triunfo consecutivo na prova na visita a La Spezia (2-0).



O conjunto bianconero chegou à vantagem aos 32 minutos por Moise Kean após assistência de Kostic. Na segunda metade Ángel Di María confirmou o triunfo da Juventus frente à Spezia, formação que não contou com o português João Moutinho.



A Juve é atualmente 7.ª classificada da Serie A com 32 pontos, a nove dos lugares que dão acesso às competições europeias. Por sua vez, a Spezia, que despediu o treinador durante a semana, é 17.º com 19 pontos, dois pontos acima da zona de descida.



