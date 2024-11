Parece que o sonho que Pogba tinha em voltar a vestir as cores da Juventus não se vai concretizar. O clube italiano anunciou esta sexta-feira a rescisão, por mútuo acordo, com o médio gaulês.

Num breve comunicado, a Juventus desejou as melhores felicidades para Pogba.

O médio de 31 anos viu a sua suspensão por uso de substâncias proibidas reduzida em outubro. Por isso, pode voltar aos treinos já em janeiro de 2025 e a jogos competitivos em março do mesmo ano.

Pogba representou a Vecchia Signora de 2012 a 2016 e regressou no verão de 2022 a custo zero proveniente do Manchester United. O último jogo oficial do médio francês foi a 3 de setembro de 2023, na vitória da Juventus por 2-0 frente ao Empoli.

