A Juventus subiu esta noite ao terceiro lugar da Serie A, após uma vitória importante e imponente na receção à Lazio, por 3-0.

Em Turim, Moise Kean começou a construir a vitória bianconera ao minuto 43, após uma assistência de Adrien Rabiot.

No regresso do intervalo, aos 54 minutos, o mesmo Kean bisou, agora a passe de Kostic, e deixou a equipa de Allegri mais confortável na partida.

E foi nesse conforto que Milik fechou a contagem a um minuto dos 90, assistido por Chiesa.

A Juventus, apesar de uma temporada bastante irregular, chega à paragem para o Mundial 2022 no terceiro lugar, e numa sequência de seis triunfos consecutivos no campeonato. A Lazio ocupa o quarto lugar, com 30 pontos, menos um do que o adversário desta noite.