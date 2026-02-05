A Juventus foi eliminada, esta quinta-feira, nos quartos de final da Taça de Itália, ao perder por 3-0 na visita à Atalanta.

Com Francisco Conceição a titular, a «vecchia signora» viu-se a perder aos 27 minutos, quando Gianluca Scamacca inaugurou o marcador, de penálti.

Na segunda parte, Kamaldeen Sulemana (77m) e Mario Pasalic assinaram os restantes golos da formação de Bérgamo.

Nas meias-finais, a Atalanta vai defrontar o vencedor do duelo entre Bolonha e Lazio.