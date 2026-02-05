Internacional
Itália: Juventus cai na Taça com derrota por 3-0 em Bérgamo
Francisco Conceição titular na eliminação diante da Atalanta
A Juventus foi eliminada, esta quinta-feira, nos quartos de final da Taça de Itália, ao perder por 3-0 na visita à Atalanta.
Com Francisco Conceição a titular, a «vecchia signora» viu-se a perder aos 27 minutos, quando Gianluca Scamacca inaugurou o marcador, de penálti.
Na segunda parte, Kamaldeen Sulemana (77m) e Mario Pasalic assinaram os restantes golos da formação de Bérgamo.
Nas meias-finais, a Atalanta vai defrontar o vencedor do duelo entre Bolonha e Lazio.
A Atalanta despachou a Juventus por 3-0 😱#sporttvportugal #FUTEBOLnaSPORTTV #TaçadeItália #Atalanta #Juventus pic.twitter.com/Tp7MSYhzni— sport tv (@sporttvportugal) February 5, 2026
