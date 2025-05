A Juventus não foi além de um empate, este domingo, na visita ao Bolonha (1-1), em jogo da 35.ª jornada do campeonato italiano.

Com Renato Veiga no onze inicial - Alberto foi lançado aos 69 minutos e Francisco Conceição aos 77 -, a «vecchia signora» adiantou-se logo aos nove minutos, por Khephren Thuram.

O golo da igualdade surgiu no segundo tempo, por intermédio de Remo Freuler (54m), minutos depois de a Juve ter tido um golo anulado por fora de jogo.

Com este resultado, a Juventus segue em zona de Liga dos Campeões, no quarto lugar, com 63 pontos, os mesmos da Roma, que é quinta classificada e esta tarde venceu por 1-0, na receção à Fiorentina, com um golo de Artem Dovbyk (45+5m).

O conjunto «viola» ocupa o oitavo posto, com 59 pontos, imediatamente abaixo do Bolonha (62), que também continua na perseguição a lugares europeus.