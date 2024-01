A Juventus empatou, em casa, a um golo com o Empoli, em jogo da jornada 22 da Serie A e pode perder a liderança do campeonato italiano para o Inter. O português Tiago Djaló não foi utilizado na vecchia signora devido a lesão.

Milik viu o cartão vermelho direto aos 16 minutos, após o árbitro ter ido rever as imagens no monitor, mas acabou por conseguir chegar à vantagem aos 50 minutos.

Vlahovic finalizou da melhor forma, mas Baldanzi, que já foi apontado ao Benfica, fez o 1-1 aos 70 minutos. O conjunto de Massimiliano Allegri pode agora perder a liderança da Serie A para o Inter, que entra em campo este domingo, frente à Fiorentina, às 19h45.

Com este resultado, a Juventus continua no primeiro lugar do campeonato, com 53 pontos, mais dois do que os nerazzurri, que tem menos dois encontros realizados. O Empoli está no 19.º posto, o penúltimo da classificação, com 19 pontos.