Na véspera de receber o Benfica, a Juventus não teve o melhor dos ensaios: na receção ao Salernitana, a formação de Turim não foi além de um empate a duas bolas, em jogo da sexta jornada da Serie A.

E os bianconeri tiveram de correr, e muito, atrás do prejuízo para resgatarem um ponto.

Antonio Candreva abriu o marcador aos 18 minutos e Piatek, goleador polaco, chocou ainda mais a Allianz Arena aos 45+4 minutos.

Depois, veio a – quase – reviravolta dos homens de Allegri.

Logo aos 51 minutos, Bremer estreou-se a marcar pela Juve e reduziu para 2-1, resultado que se manteve praticamente até ao apito final.

Nos descontos de quatro minutos, aos 90+3 minutos, Bonucci falhou num primeiro momento o penálti, mas na recarga restabeleceu a igualdade no encontro.

Mas ainda havia muito para acontecer.

Arkadiusz Milik completou a reviravolta da Juventus, aos 90m+4, tirou a camisola nos festejos e viu o segundo amarelo.

Problema? Depois de uma longa análise no VAR, o golo foi anulado por fora de jogo.

A expulsão de Milik manteve-se, e a ela juntaram-se também os cartões vermelhos vistos por Juan Cuadrado e Allegri, num final de jogo muito polémico.

A Juventus segue assim no oitavo lugar da Serie A, com dez pontos, enquanto o Salernitana está em décimo, com sete pontos.

O encontro diante do Benfica joga-se na quarta-feira, a partir das 20h00.

O golo anulado à Juventus:

Lazio de Max vence Hellas de Veloso

Já a Lazio, com Luís Maximiano no banco, venceu na receção ao Hellas Verona, por 2-0.

Ciro Immobile, aos 68 minutos, e Luis Alberto, nos descontos, fizeram os golos da partida. No Verona, Miguel Veloso foi titular.

A Lazio está no sexto lugar, enquanto o Verona é 14.º.