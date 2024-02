Depois da derrota frente à Udinese, a Juventus voltou a perder pontos no campeonato. Desta feita, a «Vecchia Signora» não foi além de um empate (2-2) na visita a Verona, casa do Hellas, numa partida da 25.ª jornada da Serie A.



Com Dani Silva de início e Vinagre a saltar do banco, o conjunto da casa abriu o marcador através de um belo golo de Michael Folorunsho, logo aos 11 minutos. A equipa bianconera igualou a contenda de penálti por Dusan Vlahovic ao minuto 28.



Na etapa complementar repetiu-se o filme da primeira parte. O Hellas Verona recolocou-se em vantagem aos 52 minutos graças a um golo de Noslin, mas a Juventus respondeu prontamente e igualou o marcador volvidos três minutos por Rabiot.



O empate deixa a Juve com 54 pontos a nove do líder Inter de Milão que tem um jogo em atraso. Por seu turno, o Hellas é 18.º e está em zona de despromoção, agora em igualdade pontual com o Sassuolo.



Classificação da Serie A