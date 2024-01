Depois da goleada por 6-1, a Juventus voltou a bater a Salernitana desta feita fora de portas e com maior dificuldade (2-1).



O último classificado da Serie A colocou-se a vencer graças a um golo de Maggiore a seis minutos do intervalo. O médio estragou a boa prestação ao ver o segundo cartão amarelo e a receber ordem de expulsão aos 53 minutos numa fase em que Allegri já tinha lançado Iling-Júnior e Rugani.



O jovem inglês acabaria por ser decisivo nas contas da partida juntamente com Vlahovic. O avançado sérvio serviu Iling-Júnior para o golo da igualdade aos 65 minutos. Em virtude da superioridade numérica, a Vecchia Signora carregou na procura do golo do triunfo e alcançou-o no período de descontos: Vlahovic, com um belo golpe de cabeça, consumou a reviravolta dos bianconeri.



Com esta vitória a Juventus chegou aos 46 pontos e continua a dois do líder Inter de Milão. Por sua vez, a Salernitana continua afundada no último lugar com 12 pontos e está a três do Cagliari, a primeira equipa fora da zona de descida.