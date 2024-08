Dois jogos, duas vitórias. A Juventus segue imparável na Serie A e esta noite, foi a Verona derrotar o Hellas por 3-0.



Depois da vitória na estreia, a «Vecchia Signora», liderada pelo novo técnico Thiago Motta, precisou de 28 minutos para quebrar a resistência do oponente. Na sequência de uma perda de bola do Hellas, Locatelli recuperou, entregou em Yildiz e este assistiu Vlahovic para o primeiro da noite.



Volvidos 11 minutos, a Juve chegou ao 2-0 num lance que deixou dúvidas acerca do autor do golo. Savona, em estreia a titular no lugar do lesionado Weah, cabeceou e Vlahovic ainda tentou a emenda, mas parece não ter tocado na bola antes de esta entrar.





O bis do sérvio acabou por chegar no arranque da segunda parte. Na transformação de uma grande penalidade, Vlahovic fez o 3-0 final.



Com este triunfo, a Juventus é a única equipa com duas vitórias em dois jogos na Serie A e lidera a prova. Por seu turno, o Hellas, que teve Dani Silva no banco, soma três pontos e ocupa o 11.º posto.



No outro jogo desta segunda-feira, Cagliari e Como empataram a uma bola. A formação da Sardenha marcou primeiro por Piccoli, mas Cutrone marcou o primeiro golo do emblema recém-promovido e deixou tudo empatado.