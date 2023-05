A Juventus consolidou este domingo o segundo lugar na Serie A, ao vencer na receção ao Cremonese (2-0), em jogo da 35.ª jornada da competição.

Nicolo Fagioli abriu o marcador aos 55 minutos, assistido por Chiesa, e Bremer fechou o resultado final a dez minutos dos 90.

Paul Pogba foi titular pela primeira vez esta época, ele que esteve vários meses lesionado, mas voltou a lesionar-se e foi substituído aos 24 minutos.

Com este resultado, a Juventus segue no segundo lugar do campeonato italiano, com 69 pontos. O Cremonese está em penúltimo, com 24 pontos.