O Inter de Milão subiu à liderança da liga italiana, ao vencer por 1-0 na receção ao Génova, este sábado.

O único golo da partida foi apontado à passagem do minuto 78. Na sequência de um canto cobrado por Hakan Çalhanoğlu, Lautaro Martínez cabeceou para golo e levou o Giuseppe Meazza à euforia.

Vitinha, que se lesionou na última partida, ficou de fora das opções dos visitantes, enquanto o ex-FC Porto Mehdi Taremi foi lançado aos 46 minutos nos anfitriões.

Com este triunfo, o Inter sobe, à condição, ao primeiro lugar da liga italiana, com 57 pontos. O Nápoles, que nesta 26.ª jornada visita o Como, é segundo, com 56. Por seu turno, o Génova segue no 12.º posto, com 30 pontos.