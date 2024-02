A Lazio de Roma bateu o Torino por 2-0, esta quinta-feira, num jogo em atraso da 21ª jornada da liga italiana.

A equipa da capital impôs a sua lei no início da segunda parte, com dois golos quase seguidos.

O francês Matteo Guendouzi marcou o primeiro e Danilo Cataldi apontou o segundo, ambos com passes decisivos do espanhol Luis Alberto.

O jovem português Saná Fernandes, que faz 18 anos em março, foi suplente não utilizado na equipa romana.

A Lazio subiu ao sétimo lugar da Série A com 40 pontos, menos um do que a rival Roma, que está no sexto lugar.

O Torino mantém o décimo lugar, com 36.