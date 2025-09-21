Itália: Lazio de Nuno Tavares perde dérbi com a Roma
Gialorossi impuseram-se por 1-0
A Roma, agora orientada por Gian Piero Gasperini, bateu a Lazio por 1-0 no dérbi da capital de Itália, a contar para a 4.ª jornada da Liga italiana.
O internacional português Nuno Tavares foi titular na equipa laziale (que atuou na condição de visitada) e saiu ao intervalo, altura em que a Roma já vencia por 1-0 com um golo de Lorenzo Pellegrini.
A Lazio tentou inverter o rumo dos acontecimentos, ficou reduzida a dez aos 86 minutos (Belahyane viu o vermelho direto), mas apesar disso acabou o jogo por cima e Cataldi falhou por pouco o empate quando, já em tempo de compensação, atirou ao ferro num remate de meia-distância.
Guendouzi, médio da Lazio, também foi expulso por protestos após o apito final.
Com este resultado, a Roma chega aos 9 pontos na Liga italiana (três vitórias e uma derrota), enquanto a Lazio de Maurizio Sarri mantém-se com três, agora com uma vitória e três derrotas.