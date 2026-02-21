A Lazio não foi além de um empate por 0-0 frente ao Cagliari, num jogo em que Nuno Tavares entrou no decorrer da partida.

Depois da derrota frente à Atalanta, o conjunto de Roma procurava regressar às vitórias. Ainda com Nuno Tavares no banco, a Lazio não foi capaz de impôr o seu jogo no primeiro tempo e fez, apenas, um remate à baliza

No segundo tempo, as equipas continuaram sem grande eficácia perto das balizas adversárias. O lateral português acabou por entrar aos 72 minutos para o lugar de Luca Pellegrini, mas o resultado permaneceu sem alterações.

Com este empate, a Lazio ocupa o nono lugar com 34 pontos. Por sua vez, o Cagliari encontra-se no 13.º lugar com 29 pontos.