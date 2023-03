A Lazio não tirou propriamente proveito da derrota do Inter, e ficou por um nulo no reduto do Bolonha.

Com este resultado a equipa da capital italiana, que teve o português Luís Maximiano no banco, fica na terceira posição, com 49 pontos, a um do Inter, e ainda pode ser ultrapassada por Roma e Milan, que têm 47 pontos.

A equipa de José Mourinho recebe o Sassuolo, neste domingo, enquanto que o Milan, de Rafael Leão, recebe a Salernitana, de Paulo Sousa, na segunda-feira.

Na liderança da Serie A, cada vez mais destacado, está o Nápoles, que venceu a Atalanta neste sábado.