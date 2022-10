A Lazio goleou, este domingo de manhã, a Spezia por 4-0, numa partida da oitava jornada da Liga e continua na perseguição ao líder Nápoles.



Os romanos responderam à vitória do AC Milan e apesar de terem desperdiçado um penálti nos minutos iniciais, construíram um triunfo folgado: Zaccagni abriu o marcador aos 12 minutos e Romagnoli aumentou a vantagem aos 24.



Na segunda parte Milinkovic-Savic chamou a si o protagonismo e bisou com golos aos 62 e 90+1. Refira-se que Sanca entrou aos 75 minutos na equipa da Spezia enquanto Max não saiu do banco de suplentes.

A Lazio igualou a Atalanta, que ainda este domingo defronta a Fiorentina, e os milaneses na segunda posição, com 17 pontos, menos três do que o comandante Nápoles. Já a Spezia continua sem vencer fora de casa, ocupando o 12.º lugar do campeonato, com oito pontos