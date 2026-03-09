Ponto final na crise de resultados da Lazio, que levou de vencida, esta segunda-feira, o Sassuolo (2-1) graças a um golo apontado por Adam Marusic ao minuto 90+2 do jogo que concluiu a 28.ª jornada da Serie A.

Com o português Nuno Tavares no lado esquerdo da defesa, os romanos entraram praticamente a vencer, depois de Daniel Maldini ter inaugurado o marcador no segundo minuto do jogo. Esse foi o seu primeiro golo com a camisola biancocelesti.

O Sassuolo respondeu aos 35 minutos, por Armand Laurienté, que bateu Edoardo Motta com um remate forte e colocado.

O 1-1 manteve-se até ao período de compensação da segunda metade. No tudo por tudo da Lazio, o defesa Adam Marusic subiu à área contrária e aproveitou uma saída em falso do guarda-redes, Muric, para se estrear a marcar esta época e carimbar um difícil triunfo à formação de Roma.

Apesar do desfecho vitorioso, a Lazio (10.ª), que não ganhava há quatro jornadas seguidas, continua atrás do Sassuolo (9.º) na tabela classificativa, agora a apenas um ponto de distância.