A Lazio assegurou o estatuto de vice-campeã de Itália ao vencer por 2-0 em Empoli, na última jornada da Serie A.



Com o título entregue ao Nápoles há muito tempo, o conjunto laziale garantiu o segundo poste com golos de Alessio Romagnoli (48m) e Luis Alberto (90+2). Refira-se que o conjunto da casa jogou os últimos minutos com menos um jogador por expulsão de Nicolo Cambiaghi.



No outro jogo que começou às 20h00, a Cremonese despediu-se do primeiro escalão do Calcio com uma vitória frente à Salernitana (2-0). Dessa forma, a equipa orientada por Paulo Sousa não poderá ir além do 15.º posto.



Classificação da Serie A