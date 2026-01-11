Internacional
Há 1h e 34min
Itália: Lázio vence sem Nuno Tavares (outra vez)
Equipa de Sarri vence na deslocação ao terreno do Hellas Verona por 1-0
AL
Equipa de Sarri vence na deslocação ao terreno do Hellas Verona por 1-0
AL
A Lázio queria inverter o mau momento que vive na temporada e, após quatro jogos sem vencer, voltou aos triunfos frente ao conjunto do Hellas Verona por 1-0. Nuno Tavares continua sem ser opção nas escolhas de Maurizio Sarri e não saiu do banco. Não joga há seis partidas.
Apesar dos esforços da formação romana, o golo estava nas pernas do defesa do Hellas Verona, Victor Nelsson. O dinamarquês, acertou na própria baliza após a tentativa de fazer um corte, e marcou o único golo da partida.
Com este triunfo, a formação da Lázio soma 28 pontos e assume a oitava posição do campeonato. Já o Hellas Verona afunda-se, ainda mais, na tabela e soma apenas 13 pontos, encontrando-se no penúltimo lugar.
Continuar a ler
VÍDEO MAIS VISTO
NOTÍCIAS MAIS LIDAS