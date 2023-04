A Lazio venceu fora o Spezia por 3-0 e somou o quarto triunfo consecutivo na Liga italiana.

Ciro Immobile, que até está a ter uma época com uma folha goleadora mais modesta, inaugurou o marcador aos 36 minutos de penálti e o ex-FC Porto Felipe Anderson fez o 2-0 praticamente a abrir a segunda parte.

Aos 89 minutos, pouco depois de Ampadu ter deixado o Spezia com dez após ser expulso por acumulação de amarelos, Marcos Antônio fez o 3-0 final.

Com este resultado, a equipa de Maurizio Sarri consolida a vice-liderança da Serie A, agora com 61 pontos, menos 13 do que o líder Nápoles e mais oito do que a Roma de José Mourinho: ambas as equipas ainda vão jogar nesta ronda.

Destaque ainda para o jogo de abertura da 30.ª jornada: o Cremonese-Empoli, que a equipa da casa venceu por 1-0 naquela que foi apenas a terceira vitória da época para o atual penúltimo classificado.