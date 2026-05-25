Na última jornada do campeonato italiano, o Lecce salvou-se da descida à Serie B do país. A equipa do sul de Itália conseguiu uma vitória caseira na receção ao Génova, vencendo por 1-0. Condenou a Cremonese à despromoção um ano depois da subida.

O Lecce alinhou com os portugueses Tiago Gabriel e Danilo Veiga no onze inicial. Vitinha, do Génova, estava suspenso por acumulação de amarelos.

Um golo precoce de Banda deu tranquilidade aos homens do Lecce, até porque a Cremonese foi goleada pelo Como (4-1). Logo acima na classificação, em 16.º, ficou a formação genovesa orientada por Daniele De Rossi.

Além da Cremonese, Hellas Verona e Pisa descem de divisão, um destino que já estava traçado antes da última jornada. Também as contas do apuramento para as competições europeias ficaram definidas este domingo.