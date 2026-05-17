Itália: manhã para esquecer atira Juventus para fora da zona Champions
Equipa de Turim perdeu com a Fiorentina e foi ultrapassada na tabela por Roma, Milan e Como 1907
Tudo o que podia ter corrido mal à Juventus este domingo, na luta por uma vaga na Liga dos Campeões, aconteceu mesmo, na penúltima jornada da Serie A, que a Vecchia Signora terminou na sexta posição, a dois pontos dos lugares milionários.
No caso da Juve, a situação não foi má só por ter perdido terreno para a Champions. Também o foi por isso ter acontecido no seu estádio frente à rival Fiorentina, que “apenas” jogou pela honra em Turim. E isso bastou para vencer por 2-0.
Francisco Conceição, titular na Juventus, foi o único português em campo, mas foi um velho conhecido do futebol português a inaugurar o marcador. Aos 34 minutos, o ex-Benfica e Sp. Braga, Cher Ndour, adiantou a Fiorentina, que selou o triunfo com um golaço de Rolando Mandragora, a sete minutos dos 90.
Pelo meio, a Juve ainda festejou o empate, por Dusan Vlahovic [71m], mas o internacional sérvio estava em fora de jogo no momento do passe de Edon Zhegrova.
A derrota fez a Juventus cair do terceiro lugar, em que entrou para a penúltima jornada do campeonato, para o sexto posto, fora da zona de acesso à Champions.
Isso aconteceu porque todos os seus adversários nessa luta venceram esta manhã. O Nápoles bateu o despromovido Pisa por 3-0 e garantiu, desde já, uma vaga na Liga dos Campeões, na próxima época. McTominay [21m], Rrahmani [27m] e Hojlund [90+2m] foram os autores dos golos.
Com um bis do defesa Gianluca Mancini, a Roma saiu vitoriosa do dérbi da capital com a Lazio [2-0], que contou com Nuno Tavares na defesa.
Quanto ao Milan, sem o castigado Rafael Leão, ganhou em Génova por 2-1, resultado construído na segunda parte com os golos de Nkunku [50m, de penálti] e Athekame [81m], para os milanenses, e de Johan Vasquez [86m] para os genoveses, que contaram com Vitinha no onze inicial.
Roma e Milan (agora com 70 pontos cada) partem para a última jornada da Serie A com dois pontos de avanço para os concorrentes pela Champions, a Juventus e o Como 1907, que venceu o Parma [1-0] com um golo de Alberto Moreno, aos 58 minutos.
A 37.ª ronda da Liga italiana completa-se este domingo com os jogos Inter Milão-Hellas Verona [14h00], Atalanta-Bolonha [17h00], Cagliari-Torino [19h45], Sassuolo-Lecce [19h45] e Udinese-Cremonese [19h45].