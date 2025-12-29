Maurizio Sarri, treinador da Lazio, foi submetido a uma intervenção cirúrgica para tratar uma arritmia cardíaca, confirmou o clube romano em comunicado.

O inovador procedimento cirúrgico, de ablação por cateter com tecnologia PFA, «decorreu com sucesso», assegurou o emblema italiano, que conta com os portugueses Nuno Tavares e Saná Fernandes no plantel.

«O treinador retomará, nos próximos dias, o comando da equipa sem condicionalismos», acrescenta a Lazio, oitava classificada da Serie A com 24 pontos.

Com 66 anos, Maurizio Sarri orienta a Lazio desde a temporada 2021/2022. Tem como principais feitos a conquista da Liga Europa, em 2019 pelo Chelsea, e da Liga italiana, no ano seguinte, pela Juventus.