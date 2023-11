O Milan só tinha três avançados disponíveis para a receção à Fiorentina, na jornada 13 da liga italiana. E apenas um deles, o sérvio Luka Jovic, para a posição de ponta-de-lança.

Stefano Pioli convocou o jovem Francesco Camarda, de 15 anos, visto como o novo fenómeno do futebol italiano. Era grande a expetativa, já que, caso entrasse em campo, passaria a ser o mais jovem de sempre a jogar na Serie A. Faltava saber se entraria por o Milan estar mesmo necessitado de um avançado, ou se teria a partida resolvida e margem para colocar um menino de 15 anos. Acabou por não ser nem uma, nem outra.

O Milan mandou no jogo, mas só marcou de grande penalidade, já no tempo de compensação da primeira parte, por Théo Hernandez.

Com o jogo a arrastar-se, depois do descanso, lá chegou o momento mais aguardado: aos 83 minutos, Camarda entrou para o lugar de Jovic. Não marcou, ele que tem mais de 500 golos apontados nos escalões de formação, mas fez história.

Com 15 anos e 120 dias de idade, passa a ser o mais jovem de sempre a atuar na Serie A, batendo a marca de Wisdom Amey, defesa do Bolonha que se estreou em 2019 com 15 anos e 274 dias.