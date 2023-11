Okafor é o oitavo indisponível do Milan. O jogador suíço lesionou-se ao serviço da seleção e vai parar, pelo menos, uma semana, falhando os jogos com a Fiorentina, para o campeonato, e o Borussia de Dortmund, no regresso da Liga dos Campeões.

Stefano Pioli quase não tem avançados. Rafael Leão está lesionado e Giroud suspenso, depois de ter sido expulso contra o Lecce. Sobram Pulisic, Jovic e Chukwueze, para o ataque.

O técnico está a pensar apostar em Francesco Camarda, um prodígio de 15 anos que marca golos sem parar nas equipas jovens.

Na época passada, nos sub-17, marcou 22 golos em 18 jogos. Esta época já subiu de escalão, para a equipa ‘primavera’ e tornou-se o italiano mais jovem a marcar na UEFA Youth League, com 15 anos, 6 meses e 9 dias.

Agora pode subir mais um degrau e cumprir o sonho de se estrear na Serie A com o Milan. Em Itália dizem que vai ser convocado para o jogo com a Fiorentina. Isso, depois de se ter estrado na primeira equipa na pré-temporada, num amigável com o Trento.

Se jogar este sábado, Camarda ultrapassará Wisdom Amey como o jogador mais jovem a estrear-se na Serie A por 13 dias. Amey, agora com 18 anos, estreou-se na liga italiana com 15 anos e 277 dias.