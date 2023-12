O Milan venceu o Sassuolo, este sábado, por 1-0, numa partida da 18ª jornada da liga italiana.

Rafael Leão foi titular na frente de ataque da equipa ‘rossonera’ e voltou a fazer uma exibição discreta, pouco entusiasmante. Acabou por ser substituído aos 81 minutos. O internacional português termina o ano longe do seu melhor nível.

O americano Christian Pulisic fez o único golo do jogo, aos 59 minutos.

O Sassuolo ainda procurou a igualdade, mas não conseguiu incomodar a equipa da casa.

O Milan consolidou o terceiro lugar, com 36 pontos – mais três do que a Fiorentina, que está na quarta posição, e a nove do líder e rival Inter.

O Sassuolo é 16º classificado, com 16 pontos.

Salernitana ganha alento em Verona

A Salernitana – que começou a época orientada por Paulo Sousa esta – conseguiu um triunfo importantíssimo na sua luta pela fuga à despromoção. Foi a Verona ganhar por 1-0, graças a um golo do francês Loum Tchaouna, no arranque da segunda parte.

Segunda vitória na prova para a equipa de Salerno, que ainda está no último lugar, agora com 12 pontos.

Ficou a apenas dois do Hellas Verona, que é a primeira equipa acima da linha de água.