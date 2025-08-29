Itália: Milan estreia-se a vencer e Cremonese volta a surpreender na Serie A
«Rossoneri» ganham na casa do Lecce e a equipa de Cremona supera o Sassuolo com penálti na compensação
Depois da desilusão na estreia na Serie A, o Milan acertou o passo em Lecce, onde venceu por 2-0, num jogo em que foi superior em toda a linha.
Já depois de terem visto dois golos serem-lhes anulados, um devido a uma falta cometida por Gabbia (4m) e outro por fora de jogo de Santiago Giménez (60m), os milaneses adiantaram-se no marcador a meio da segunda parte, por Loftus-Cheek, na sequência de um livre batido por Luka Modric.
Perto do fim, o norte-americano Christian Pulisic aproveitou um desentendimento entre Kialonga Gaspar e o português Danilo Veiga para sentenciar o encontro. À semelhança do lateral-direito, Tiago Gabriel foi totalista no Lecce.
Quem continua em grande é a recém-promovida Cremonese. Depois do triunfo em pleno San Siro frente ao Milan, na ronda inaugural da Liga italiana, a equipa da região da Lombardia derrotou o Sassuolo por 3-2, num belo espetáculo de futebol.
Aos 39 minutos, a Cremonese já vencia por 2-0, marcaram Terracciano e Franco Vásquez. Andrea Pinamonti, que já tinha acertado na barra perto do intervalo, iniciou a recuperação do Sassuolo ao minuto 63, tendo Domenico Berardi reposto a igualdade dez minutos depois, de penálti.
No entanto, o triunfo acabaria mesmo por sorrir à Cremonese, que chegou ao 3-2 ao minuto 90+3, num penálti nascido de uma imprudência de Alieu Fadera e que foi convertido em golo por Manuel de Luca.