O AC Milan atrasou-se na luta pela Champions. O campeão italiano não foi além de um empate sem golos na receção ao Empoli, em jogo da 29.ª jornada da Serie A.



Apesar de algumas das principais figuras terem começado no banco (Leão incluído), os rossoneri criaram ocasiões de golo na primeira parte por intermédio de Rebic e Theo Hernández. Pioli lançou Brahim Díaz e Florenzi à passagem da hora de jogo e dez minutos mais tarde, Leão e Giroud.



O Milan não permitiu praticamente nada ao Empoli e criou oportunidades suficientes para ganhar. Giroud ainda chegou a marcar para os rossoneri, aos 89 minutos, mas o lance foi invalidado por braço do francês aquando do desvio para o fundo da baliza de Perisan.



Assim, o campeão atrasa-se na luta pelos lugares que dão acesso à Champions na próxima época: tem 52 pontos e está no terceiro lugar, mas pode ser ultrapassado pela Roma ainda nesta ronda. Por sua vez, o Empoli é 14.º com 32 pontos.



Classificação da Serie A