A última jornada do campeonato italiano não desapontou, terminando com desilusão de um lado, enquanto do outro se fez história.

O Milan perdeu, este domingo, na receção ao Cagliari por 2-1 e caiu para o quinto lugar do campeonato dizendo, assim, adeus à Liga dos Campeões.

Com Rafael Leão no banco, que mais tarde viria a entrar no encontro, os rossoneri até começaram melhor. Com uma entrada forte, Saelemaekers colocou o Milan na frente logo aos dois minutos. O problema é que do outro lado havia um Cagliari capaz de responder às adversidades.

Primeiro Gennaro Borrelli, aos 20 minutos, empatou o encontro. Depois, já no segundo tempo, Juan Rodriguez (57m) confirmou a cambalhota no marcador. Atrás do resultado, e com vontade de segurar o terceiro lugar, o Milan procurou recuperar da desvantagem, mas não evitou a derrota que o atira para quinto lugar e, por consequência, para a Liga Europa.

A formação de Milão junta-se, assim, à Juventus que também jogará na Liga Europa. Nesta jornada, a vecchia signora deixou escapar uma vantagem de dois golos e empatou no terreno do Torino por 2-2. Vlahovic esteve em destaque ao apontar um «Bis», um dos golos assistidos por Francisco Conceição. Obrador também assistiu um dos golos do Torino.

Vlahovic marcou o primeiro, aos 24 minutos, depois de um belo trabalho dentro da área adversário. Já no segundo tempo, Francisco Conceição encontrou o avançado que, com um remate rasteiro e cruzado, atirou para o 2-0. Ora, o Torino correu atrás do marcador e reduziu a0s 60 minutos. Obrador, jogador emprestado pelo Benfica, assistiu o Casadei para o golo. Quase a fechar o encontrou (84m), a formação da casa restabeleceu a igualdade no marcador com golo de Che Adams.

Com este resultado, a Juventus termina o campeonato no sexto lugar, com 69 pontos. O Torino, por outro lado, é 12.º classificado, com 45 pontos.

Quem aproveitou a escorregadela da equipa de Milão foi o Como de Cesc Fàbregas. A equipa sensação do campeonato venceu a Cremonese por 4-1, com golos de Jesus Rodriguez (36m), Anastasios Douvikas (51m) e Lucas Da Cunha (74m e 81m). Para o lado da Cremonese, Bonazzoli marcou aos 55 minutos.

Com esta vitória, adicionando a derrota do Milan, o Como garante o quarto lugar, com 71 pontos, qualificando-se pela primeira vez na história para a Liga dos Campeões. Temporada impressionante dos homens de Fàbregas.

Noutro jogo da noite, a Roma também beneficiou da derrota do Milan e subiu - ao vencer o Hellas Verona por 2-0 - ao terceiro lugar.

A equipa da capital só chegou ao golo no segundo tempo, através de Malen. O avançado desperdiçou uma grande penalidade aos 56 minutos, mas conseguiu converter a recarga. A fechar o encontro, Dybala assistiu El Shaarawy (90+3m) para o 2-0 final.

Desta feita, a Roma fecha o campeonato italiano em terceiro lugar, com 73 pontos. O Hellas Verona, por outro lado, ocupa o 19.º lugar, com 21 pontos, e é relegado para a segunda divisão.