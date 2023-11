Afinal, o Milan não se reencontrou. Pelo contrário: arrisca-se a ficar, no fim da jornada, a seis pontos da Juventus e a oito do Inter. E só não teve um dissabor maior, na deslocação ao terreno do Lecce, porque o VAR anulou aquele que seria o golo da reviravolta total no marcador.

A equipa de Stefano Pioli esteve a ganhar por 2-0, apesar de ter perdido Rafel Leão por lesão bem cedo no jogo.

Na segunda parte, no entanto, a equipa da casa reagiu, chegou ao empate em cinco minutos avassaladores e ainda celebrou mais um golo, já nos descontos – golo que acabou por não contar, numa decisão do VAR que deixou os responsáveis do Lecce à beira de um ataque de nervos.

Girou inaugurou o marcador aos 28 minutos, Reijnders dobrou a vantagem aos 35 e o Milan parecia bem encaminhado para voltar às vitórias na Serie A, depois do triunfo a meio da semana na Liga dos Campeões.

Tudo mudou a meio do segundo tempo com cinco minutos de desnorte milanista. Sansone e Banda marcaram os golos que deram o empate, entre os 66 e os 70 minutos.

O tempo de compensação foi de loucos. Giroud colecionou cartões e foi expulso; depois, um grande remate de Piccoli parecia dar a vitória ao Lecce, mas a festa foi anulada pela intervenção do VAR, quye detetou uma falta antes do remate.

O Milan não vence no campeonato há mais de um mês e perde jogadores. Rafael Leão e Calabria saíram lesionados e Giroud vai falhar o próximo jogo, com a Fiorentina, por castigo.