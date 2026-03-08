Internacional
Itália: Milan vence dérbi com o Inter e reanima luta pelo título
Triunfo por 1-0, com Leão a titular
O Milan partiu para a 28.ª jornada da Liga italiana a dez pontos do Inter, mas venceu o Derby della Madonnina este domingo, por 1-0, e reduziu a diferença para sete pontos, com dez rondas por disputar.
O único golo da partida foi apontado por Pervis Estupiñán, aos 35 minutos. O equatoriano aproveitou um grande passe de Youssouf Fofana entre Bisseck e Luis Henrique, entrou na área e disparou para desbloquear um encontro equilibrado.
Rafael Leão foi titular nos «rossoneri» e saiu já aos 73 minutos.
Contas feitas, o Inter lidera com 67 pontos, enquanto o Milan tem 60 e continua no segundo lugar. A completar o pódio está o Nápoles, com 56.
