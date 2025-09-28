VÍDEO: Milan vence Napoles e assume liderança no regresso de Rafael Leão
Internacional português voltou de lesão para contribuir para os três pontos
No jogo grande da quinta jornada italiana, o Milan venceu (2-1) o campeão em título Nápoles, um encontro que ficou marcado pelo regresso de lesão de Rafael Leão.
Em San Siro, o Milan teve uma entrada fortíssima e marcou logo aos três minutos. Pulisic arrancou pela esquerda e serviu Alexis Saelemaekers para o primeiro da partida. Na passagem da meia hora de jogo, Pulisic fez também o gosto ao pé (31m), dilatando a vantagem para dois golos.
As equipas recolheram aos balneários com o Milan a vencer por 2-0. Depois de uma primeira parte de sonho, a segunda metade teve um início de pesadelo. Pervis Estupinan viu a cartolina vermelha e deixou os «rossoneri» reduzidos a dez unidades.
O Nápoles aproveitou a vantagem e fez o golo, pelos pés de Kevin De Bruyne, através de uma grande penalidade. O campeão em título correu atrás do prejuízo mas não conseguiu alterar mais o marcador.
Com este triunfo, o Milan é líder da Liga italiana, com 12 pontos, os mesmos que Napoles e Roma. No entanto, a equipa de Antonio Conte perde no confronto direto e os «giallorossi» perdem na diferença de golos.
Outros resultados:
Lecce 2-2 Bolonha
