O Milan foi a Udine vencer por 3-2, em jogo da 21ª jornada da liga italiana.

O defesa João Ferreira foi titular na equipa da casa; Rafael Leão esteve, mais uma vez, no ataque ‘rossonero’.

O Milan adiantou-se no marcador aos 31 minutos, pelo inglês Ruben Loftus-Cheek.

Pouco depois, o jogo esteve parado durante alguns minutos devido aos insultos racistas dirigidos ao guarda-redes do Milan, o francês Mike Maignan, que se retirou do relvado depois de chamar a atenção do árbitro. Acabou, todavia, por regressar.

A Udinese conseguiu dar a volta ao resultado com golos do sérvio Lazar Samardzic, aos 43 minutos, e do francês Florian Thauvin, aos 62 – ele que tinha entrado para a segunda parte.

O Milan ainda teve capacidade de resposta, depois de Stefano Pioli também ter mexido na equipa.

Os golos que deram a vitória, de resto, foram marcados por suplentes: o sérvio Jovic empatou o jogo, aos 83 minutos, e o suíço Okafor garantiu os três pontos, já no tempo de compensação.

O Milan chegou aos 45 pontos; ainda está a quatro da Juventus, segunda classificada, e a seis do Inter, que lidera.

A Udinese está no 16º lugar, com 18.