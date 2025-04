O Nápoles aproveitou da melhor maneira a derrota do Inter de Milão com a Roma (1-0) e subiu à liderança isolada da Liga italiana, ao vencer por 2-0 na receção ao Torino.

A figura do encontro foi o médio escocês Scott McTominay, que bisou e chegou aos cinco golos nos últimos três encontros.

No Diego Armando Maradona, o marcador mexeu logo aos sete minutos, quando McTominay apareceu no coração da área para finalizar de forma certeira. A fórmula repetiu-se aos 41, com o escocês a corresponder da melhor forma a novo cruzamento do lado direito.

O Nápoles passa a somar 74 pontos, mais três do que o Inter, numa altura em que ainda faltam quatro jornadas por disputar. Já o Torino, segue no 10.º posto, com 43 pontos.

No outro encontro da noite, Atalanta e Lecce empataram a um golo em Bérgamo, um resultado que confirmou a descida do Monza à Serie B. A equipa de Dany Mota está no último posto, com apenas 15 pontos, já sem hipótese de garantir a manutenção.

Jesper Karlsson, de penálti, adiantou os visitantes aos 29 minutos. Também da marca dos onze metros, Mateo Retegui marcou aos 69.

O português Danilo Veiga foi lançado aos 76 minutos, enquanto Tiago Gabriel não saiu do banco.

Este jogo, recorde-se, tinha sido adiado devido à morte do fisioterapeuta do Lecce, que é 17.º classificado, o primeiro lugar acima da zona de despromoção, com 27 pontos, mais dois do que o Veneza, 18.º

A Atalanta falha a aproximação ao segundo lugar: está em terceiro, com 65 pontos, a seis do Inter.