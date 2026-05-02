Em duelo da 35.ª jornada da Liga portuguesa, o Como de Césc Fàbregas e o Nápoles de António Conte empataram sem golos neste sábado.

Um jogo sem grandes motivos de interesse, mas com domínio do Como, que jogava em casa. O Nápoles aguentou o empate e adiou as decisões do título para a próxima jornada. Alisson Santos, emprestado pelo Sporting, atuou pelo Nápoles.

Os napolitanos, campeões em títulos, têm 70 pontos, em segundo lugar, atrás apenas do Inter de Milão de Christian Chivu, que soma 79 com menos um jogo. Já o Como tem 62, em lugar de qualificação para a Liga Europa. Pode ser ultrapassado pela Roma.

No outro duelo da tarde, a Udinese bateu o Torino de Rafael Obrador (emprestado pelo Benfica), por 2-0. O Inter de Milão recebe no domingo o Parma no Giuseppe Meazza pelas 19h45.