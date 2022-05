Já sem hipóteses de chegar ao título, o Nápoles fechou a Serie A com uma vitória por 3-0 em Liguria, diante do Spezia.



Com Mário Rui a assistir do banco, os napolitanos resolveram o encontro em 36 minutos. Logo aos quatro minutos, Politano fez o 1-0. Volvidos vinte minutos, Zielinski aproveitou uma bola perdida na área para fuzilar Provedel. O jogo ficou decidido com o golo de Demme após assistência de Petagna a menos de dez minutos para o intervalo.



Insigne ainda foi lançado por Spalletti e teve a oportunidade de vestir, pela última vez, a camisola azul napolitana. O internacional italiano, campeão da Europa em 2020, vai prosseguir a carreira na MLS e já teve direito a uma despedida condizente com a sua história no clube na semana transata.



O Nápoles acaba a Serie A em terceiro lugar com 79 pontos, mais nove que a Juventus, quarta classificada. Por sua vez, o Spezia vai acabar a prova no 16.º posto com 36 pontos.