O Nápoles está a viver um início de temporada cheio de problemas. O rendimento desportivo está longe do da época passada – nos últimos três jogos da Serie A somou uma derrota e dois empates – apesar de ter entrado na Liga dos Campeões com uma vitória sobre o Braga.

Alguns jogadores, como o georgiano Kvaratskhelia, estão a jogar pouco e o novo treinador, o francês Rudi Garcia, é muito contestado pelos adeptos.

Agora surgem os problemas institucionais. A Procuradoria de Roma está de novo a olhar para o Nápoles para investigar um caso de mais-valias fictícias.

Segundo a agência noticiosa ANSA, «os membros da Procuradoria de Roma procederam à inscrição do presidente do Nápoles, Aurelio De Laurentiis, no registo de suspeitos pela acusação de falsificação de contabilidade». Isso, apesar de o clube ter sido ilibado no passado.

Trata-se de uma etapa prévia ao avanço do processo. É semelhante ao que fez com que a Juventus fosse sancionada no passado.

O processo está relacionado com alegadas mais-valias fictícias em torno da compra do avançado Victor Osimhen, em 2020, ao Lille, de França. O nigeriano chegou por um valor muito elevado (mais de 70 milhões de euros) mas o negócio incluiu jogadores do Nápoles que foram para o norte de França por valores eventualmente exagerados. De resto, apenas o guarda-redes Karnezis chegou à equipa principal.